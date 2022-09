Funeral de la reina Isabel II: fecha, detalles y cómo ver por internet y televisión

urielblanco

(CNN Español) — La reina Isabel II, la segunda monarca con más años en el trono en la historia, falleció el pasado 8 de septiembre de forma pacífica a los 96 años en el castillo de Balmoral en Escocia.

Desde entonces, en Escocia, Irlanda del Norte, Gales e Inglaterra se han llevado a cabo recorridos, procesiones y servicios en honor a la reina Isabel, los cuales culminarán con su funeral de Estado.

Este miércoles tuvo lugar uno de los últimos movimientos antes del funeral: el ataúd de Isabel II fue llevado en un carruaje de armas desde el Palacio de Buckingham hasta el Hall de Westminster, la parte más antigua del Palacio de Westminster, donde, según los preparativos, la reina descansará cuatro días completos (jueves, viernes, sábado y domingo) hasta la mañana del día de la funeral.

¿Cuándo es el funeral de la reina Isabel?

El funeral de Estado de la reina Isabel II se llevará a cabo el lunes 19 de septiembre.

La Realeza británica confirmó que el funeral comenzará a las 11:00 am (hora del Reino Unido) o a las 6:00 am ET, aunque desde antes habrá algunos movimientos.

Detalles del funeral

En la mañana del lunes 19 de septiembre, declarado feriado público en todo el Reino Unido, terminará el acto de engalanamiento de la reina. El ataúd viajará en procesión a la Abadía de Westminster para el funeral de Estado. Se espera que allí lleguen jefes de Estado para unirse a los miembros de la familia real.

Al concluir en la Abadía de Westminster, el ataúd viajará en procesión hasta Wellington Arch, para hacer su viaje final desde Londres hasta Windsor.

El último destino del ataúd de la reina es la Capilla de San Jorge, dentro de los terrenos del Castillo de Windsor, que es donde descansa su esposo, el príncipe Felipe, quien murió en abril de 2021 a los 99 años.

A continuación, te presentamos los detalles del funeral de la reina, hora por hora (tiempo del este, o ET):

5:00 am – Comienza la llegada de líderes mundiales 5:30 am – El ataúd se mueve del Hall de Westminster a la Abadía 6:00 am – Comienza el funeral, que será transmitido por televisión 7:00 am – Suena el Last Post 8:00 am – Llega el ataúd a Wellington Arch. Habrá procesión desde allí hasta Windsor, hacia la la Capilla de San Jorge por el Long Walk 9:00 am – Misa televisada y quitan las joyas del ataúd 12:00 pm – El rey Carlos y su familia asisten a un funeral privado

¿Cómo ver por internet y televisión?

PBS – La cadena estadounidense tendrá transmisión de televisión (retomada de la BBC) a partir de las 4:00 am ET hasta las 12:00 pm ET. Se podrá ver en el canal PBS, en el sitio web PBS.org y la app de video de PBS. BBC – En tanto, la cadena británica tendrá transmisión en BBC One, BBC News e incluso en streaming por BBC iPlayer. En CNN en Español tendremos transmisión a través de nuestro aire y en nuestra página web a partir de las 5:00 a.m. ET.

Con información de Lauren Said-Moorhouse, Max Foster y Megan Thomas.

