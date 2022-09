Algunos de los cuerpos hallados en la fosa común de Izium tienen “signos de tortura”

Ella dijo que trató de no salir durante el tiempo que la ciudad estuvo bajo la ocupación rusa porque estaba demasiado asustada. “Cuando se fueron, no sé si hubo peleas o no. Solo escuchamos muchos camiones pesados ​​en la noche hace una semana”, afirmó.

