Tres sismos han sacudido México un 19 de septiembre: una “desagradable coincidencia” que merece ser estudiada

1 de 7 | Ha vuelto a temblar en México un 19 de septiembre, una fecha marcada por la tragedia y el susto. Un sismo de magnitud 7,6 se registró este lunes en el estado de Michoacán y se sintió con fuerza en la Ciudad de México. (Crédito: Getty Images) Mira más imágenes → 2 de 7 | Cientos de personas evacuaron edificios en la capital del país al activarse la alerta sísmica, casi una hora después del simulacro que se realiza cada año para conmemorar los terremotos de 1985 y 2017 que se cobraron miles de vidas. (Crédito: RODRIGO ARANGUA/AFP via Getty Images) 3 de 7 | La jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que no se reportaron daños significativos en las calles de la capital del país. (Alfredo Estrella/AFP/Getty Images) 4 de 7 | Las autoridades dijeron que muchas personas en Ciudad de México sufrieron crisis nerviosa, según los reportes de llamadas al 911, debido al susto que provocó el fuerte sismo y fueron atendidas por las autoridades de protección civil. (RODRIGO ARANGUA/AFP via Getty Images) 5 de 7 | Paramédico asiste a un hombre después del fuerte sismo que se sintió en la Ciudad de México este 19 de septiembre de 2022. El impacto y los traumas que dejaron los temblores anteriores en el país provocan crisis nerviosas en los habitantes apenas suenas las alarmas. (Cristopher Rogel Blanquet/Getty Images) 6 de 7 | Mucha gente permaneció más tiempo en las calles antes de volver a entrar a los edificios por miedo a las réplicas que se pudieran presentar tras el sismo de este lunes. (PEDRO PARDO/AFP via Getty Images) 7 de 7 | Una mujer es consolada después del terremoto que sacudió a la Ciudad de México este lunes 19 de septiembre de 2022, en el aniversario de dos grandes temblores que se cobraron miles de vidas en 1985 y 2017. (CLAUDIO CRUZ/AFP vía Getty Images)

