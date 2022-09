Brad Pitt debuta como escultor en exhibición en Finlandia

olivertapia

Nota del editor: Este artículo fue publicado originalmente por The Art Newspaper, un socio editorial de CNN Style.

(CNN) — Brad Pitt hizo su debut como escultor, en una muestra colectiva en el Museo de Arte Sara Hildén en Tampere, Finlandia. Las obras de arte de la estrella de cine aparecen junto con las del músico Nick Cave y el artista Thomas Houseago para la exposición “We” (Nosotros), que estará abierta hasta el 15 de enero de 2023.

Entre las nueve obras de Pitt que se exhiben hay una estructura en forma de casa moldeada en silicona transparente y con marcas de disparos, y su primera escultura, de 2017, “House A Go Go”: una casa en miniatura de 45 centímetros hecha de corteza de árbol, toscamente unida con cinta adhesiva.

Las piezas más grandes incluyen una caja de bronce del tamaño de un ataúd que muestra manos, pies y rostros que intentan atravesar la estructura en varios ángulos, y una escultura de yeso que cuelga de la pared bautizada como “Aiming At You I Saw Me But It Was Too Late This Time” (Apuntando a ti, me vi, pero esta vez era demasiado tarde”, de 2020, que representa un tiroteo entre ocho figuras.

“Aiming At You I Saw Me But It Was Too Late This Time” de Brad Pitt (2020) Crédito: deBranne Treu

Según los informes, la estrella de “Bullet Train” comenzó a hacer arte en cerámica luego de su turbulento divorcio de la actriz Angelina Jolie, en 2017.

En un comunicado enviado por correo electrónico a The Art Newspaper, Pitt dijo sobre su giro artístico: “Para mí se trata de autorreflexión… Nació de la propiedad sobre lo que yo llamo un ‘inventario radical del yo’. Y ser realmente brutalmente honesto conmigo y tomar en cuenta a aquellos a los que pude haber lastimado y los momentos en los que me equivoqué”.

Pitt en el estreno de “Bullet Train” el 1 de agosto de 2022 en Los Ángeles. Crédito: Matt Winkelmeyer/WireImage/Getty Images

Mientras tanto, el cantautor australiano Nick Cave (que no debe confundirse con el artista visual y de performance estadounidense del mismo nombre) también hace su debut artístico: muestra “figurillas de cerámica vidriada que representan la vida de Satanás en 17 estaciones, desde la inocencia a través de la experiencia hasta la confrontación de nuestra mortalidad”, según un comunicado de prensa.

“The Devil: A Life” es el primer trabajo visual importante de Cave. Incluye 17 piezas individuales que oscilan entre los 10 y los 50 centímetros de alto, cada una hecha a mano, pintada y esmaltada por el autor en Inglaterra, entre 2020 y 2022. Estéticamente, la serie asiente al interés del artista por las figurillas victorianas estilo Staffordshire Flatback, de las cuales es un coleccionista.

Ambos escultores novatos crearon estas obras en diálogo con Houseago, considerablemente más experimentado. El artista británico ha estado trabajando durante casi tres décadas y mostró su trabajo en la Bienal de Whitney en 2010.

Una caja de bronce del tamaño de un ataúd de Pitt. Crédito: deBranne Treu

En Tampere, Houseago, más conocido como escultor, muestra una serie de pinturas, un medio con el que comenzó a experimentar en los últimos años. Las obras provienen de su serie “Visions” a gran escala que se hizo al aire libre y se inspiró en simbolistas europeos, incluido el noruego Edvard Munch. También muestra nuevas esculturas realizadas en secoya y yeso que realizó como respuesta a obras de la colección de la Fundación Sara Hildén, como la escultura de Alberto Giacometti “Mujer en un carro” de 1943 a 1962.

Hablando de su decisión de montar un espectáculo colaborativo entre él, Cave y Pitt, Houseago dijo en el comunicado de prensa: “No soy un yo. ¡Soy un NOSOTROS!”.

Imagen superior: Nick Cave, Thomas Houseago y Brad Pitt en “We”.

