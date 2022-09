El presidente de Irán abandona la entrevista de CNN después de que Amanpour rechazara usar un velo en la cabeza

“Aquí en Nueva York, o en cualquier otro lugar fuera de Irán, ningún presidente iraní nunca me ha pedido, y he entrevistado a cada uno de ellos desde 1995, ya sea dentro o fuera de Irán, nunca me han pedido que use un pañuelo en la cabeza”, dijo el jueves en el programa “New Day” de CNN.

Amanpour, quien creció en la capital iraní, Teherán, y habla farsi con fluidez, dijo que usa un pañuelo en la cabeza mientras informa en Irán para cumplir con las leyes y costumbres locales, “de lo contrario, no podría operar como periodista”. Pero dijo que no se cubriría la cabeza para realizar una entrevista con un funcionario iraní fuera de un país donde no se requiere.

