Un huevo de dinosaurio encontrado en China intensifica el debate sobre qué causó su desaparición

Para llenar este vacío en el registro fósil, los investigadores de China han estudiado más de 1.000 huevos de dinosaurio fosilizados de la cuenca de Shanyang, en el centro del país. El estudio, publicado el 19 de septiembre en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, sugiere que la diversidad de los dinosaurios ya estaba en declive a finales del Cretácico.

