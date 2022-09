Julio Reyes Copello reimaginó clásicos del bolero que dan vida a la historia de Verónica Castro y Natasha Dupeyrón en “Cuando sea joven”

“Me llamó muchísimo, muchísimo la atención como quedó Recuérdame. Yo por lo menos no me acordaba (de la canción), como que la tenía en la última gaveta de la memoria escondida y me encantó revivirla y encontrarle como ese lenguaje, traer más guitarras atmosféricas, seguir con un bolero pero con el audio destruido expresivamente”, dijo el productor colombiano.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.