Estudio vincula la vacuna contra el covid-19 con un ligero cambio temporal en el ciclo menstrual

“Estos hallazgos brindan información adicional para asesorar a las mujeres sobre qué esperar después de la vacunación”, dijo la Dra. Diana Bianchi, directora del National Institute of Health’s Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development (NICHD), en un comunicado de prensa. “Los cambios posteriores a la vacunación parecen ser pequeños, dentro del rango normal de variación y temporales”.

