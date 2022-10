Los trastornos de ansiedad son comunes. Esto es lo que todo el mundo debería saber sobre ellos

Wen: El proyecto de recomendaciones del grupo de trabajo no lo especifica. Esto se debe a que todavía no hay suficiente investigación para decir que la detección de la ansiedad tiene que ocurrir en un determinado intervalo de tiempo. El grupo de trabajo nacional aboga por un “enfoque pragmático” que “podría incluir la valoración de todos los adultos que no se hayan sometido a él antes y el uso del juicio clínico para considerar otros factores, como las condiciones de salud subyacentes y los acontecimientos de la vida, para tomar decisiones sobre si es necesaria una valoración adicional para las personas que están en alto riesgo”.

Para responder a estas preguntas, hablamos con la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, médica de urgencias y profesora de Política y Gestión Sanitaria en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. También es autora de “Lifelines: A Doctor’s Journey in the Fight for Public Health”.

