Drew Barrymore dice que no es “una persona que necesita sexo”

“Entonces, para que conste, ¡no odio el sexo!”, escribió Barrymore. “Finalmente he llegado a la epifanía de que el amor y el sexo simplemente no son lo mismo. Busqué toda mi vida ser una mujer tranquila y no una fiestera grandilocuente”.

“No sabía de qué estaba hablando esta mujer”, continuó la actriz. “Luego de unos días me enteré de que, de alguna manera, era por un comentario que hice en el programa sobre cómo abstenerse de tener relaciones sexuales durante seis meses no me parecía tanto tiempo, porque a mi edad y con mi experiencia de vida simplemente no lo es”.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.