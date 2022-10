Algunas subidas de precios recientes de Disney superan la inflación, pero no parece afectar a las multitudes, por ahora

El servicio pasó de tener una tarifa plana a una estructura de precios dinámica dependiente de la demanda en la subida de precios del 11 de octubre. En la Costa Oeste, el precio base pasó de US$ 20 a 25. En la Costa Este, el servicio, que tuvo un precio de lanzamiento de US$ 15 el año pasado, oscilará ahora entre US$ 15 y 22 en octubre, con posibles subidas adicionales.

Universal Studios Hollywood tiene un boleto de “temporada baja” más caro con un precio de US$ 109, que no ha cambiado desde 2018. Pero su entrada más cara para un solo día aumentó un 3,9% durante su última ronda de subidas de precios en enero, según MouseSavers.com. Un servicio para saltarse las filas en este parque puede costar a los visitantes más de US$ 100 extra por día.

En el otro extremo del espectro, un pase de un día en Anaheim, California que permite la entrada a un parque durante una temporada alta como la de Navidad saltó de US$ 164 a US$ 179, aproximadamente un 9,2%. Añadir la posibilidad de saltar entre Disneylandia y Disney California Adventure cuesta US$ 65 más, un 8,3% más que su costo anterior de US$ 60.

