Una mujer negra escapó tras ser “retenida contra su voluntad” por un hombre blanco en Missouri, según la policía

Derrica Wilson, cofundadora y CEO de la Black and Missing Foundation, Inc. coincidió con la opinión de que las fuerzas del orden no se toman estos casos tan en serio como deberían.

“La gente utiliza apodos todo el tiempo, y solo porque no tengas el 99% de la información sobre una persona no significa que no merezca ser buscada”, dijo Caldwell.

“Si esa joven no se hubiera escapado, no estaríamos hablando hoy”, dijo Caldwell a CNN. El pastor dijo que cuando la familia y los amigos se presentan y dicen a las autoridades que sus seres queridos están desaparecidos, a menudo los tachan de “fugitivos” y no se les toma en serio.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.