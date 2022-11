Corea del Norte les advierte a EE.UU. y Corea del Sur sobre “medidas graves” si no detienen los ejercicios militares a gran escala

“Si Estados Unidos no quiere ninguna medida grave que no se adapte a sus intereses de seguridad, debe detener los ejercicios de guerra inútiles e ineficaces de inmediato. Si no, tendrá que asumir totalmente la culpa de todas las consecuencias”, advirtió el comunicado.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.