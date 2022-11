Más de 10 ataques en Guayaquil y Esmeraldas siembran temor en la población mientras recrudece la tensión en cárceles por traslado de reos

“No vamos a bajar la guardia, no van a bajar la moral a la policía. La fuerza del Estado no puede ceder frente al crimen organizado. La policía no puede mostrarse sobrepasada”, remarcó Zapata.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.