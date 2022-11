OPINIÓN | La victoria de Lula es un respiro de alivio para la democracia

El bloque de los evangélicos votó por Bolsonaro, aunque probablemente en una menor proporción que en la primera vuelta. Las mujeres apoyaron a Lula da Silva, tal vez muy mayoritariamente. En otras palabras, los dos electorados son poco parecidos uno al otro, y tienden a reflejar una polarización regional, de clase y étnica. Es cierto que los estragos que deja Bolsonaro en la población más pobre del país, incluyendo a unos 30 millones de brasileños que pasan hambre, según el propio Lula da Silva, obligan al presidente electo a centrar sus esfuerzos en los sectores desfavorecidos. Asimismo, Lula da Silva supo ganarse a un sector importante de la clase media durante su primer mandato. De modo que es posible que pueda atender a su electorado y a la vez ganarse a parte del de Bolsonaro, sobre todo si la situación económica del Brasil sigue mejorando, al menos modestamente. Pero sin mayoría en el Congreso, con las principales gobernaciones fuera de su control, con un electorado opositor que en buena medida lo aborrece, Lula da Silva no tendrá un día de fiesta. 2023 no será 2003, los 20 años no han pasado en balde.

Ahora bien, las dos mitades del Brasil electoral no son simétricas. No hubo encuestas a boca de urna debido a una decisión del Tribunal Electoral y, por lo tanto, no se puede dibujar con exactitud el mapa preciso de los electorados respectivos de Lula y Bolsonaro. Pero algo se sabe ya gracias a las votaciones por estados. El noreste, pobre, en su gran mayoría de raza negra, se inclinó masivamente por Lula da Silva. Bahía, el estado más negro del país, sufragó en 72 % por el candidato de izquierda; en Ceará, uno de los más pobres, Lula obtuvo el 70 % del voto. En cambio, Sao Paulo, el estado más rico, entregó el 55 % de sus votos a Bolsonaro, y en Santa Catarina, quizás el estado más blanco de Brasil, el 69 % del voto también fue para el presidente saliente.

Ciertamente, proliferó el miedo durante los últimos meses de que Bolsonaro no aceptaría una derrota por un margen escaso. Pero su silencio durante el primer día después de los comicios sugiere que no llamará a sus seguidores a volcarse contra el resultado. Podrá no aceptarlo, pero difícilmente buscará movilizar a sus partidarios en las calles; menos aún, aunque convocara a las Fuerzas Armadas a rechazar el fallo de las urnas, todo indica que los militares brasileños permanecerán leales a la Constitución, aunque fuera a regañadientes.

(CNN Español) — La victoria de Lula da Silva en las elecciones brasileñas del domingo trae, sin duda, un respiro de alivio para los que temían por el destino de la democracia en ese país y en toda América Latina. Tienen razón quienes plantearon la contienda no como un enfrentamiento entre izquierda y derecha, sino entre fuerzas partidarias de la democracia y aquellas que buscaban perpetuar en el poder un autoritarismo misógino, homofóbico y destructivo del medio ambiente. No solo perdió Jair Bolsonaro, sino también sus aliados o parecidos en Estados Unidos (Donald Trump), Hungría (Viktor Orban), Italia (Giorgia Meloni) e incluso Rusia (Vladimir Putin) y Francia (Marine Le Pen). Pero la historia no termina aquí.

