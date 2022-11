ANÁLISIS | Conclusiones de un fin de semana sombrío para los republicanos en unas elecciones que no terminan

Mientras emerge una batalla por el liderazgo republicano de la Cámara de Representantes, el limbo actual significa que la esperada lucha demócrata para suceder a Nancy Pelosi está congelada. La presidenta de la Cámara de Representantes dijo el domingo en el programa “State of the Union” de CNN que no tomaría ninguna decisión mientras no estuviera decidido el destino de la Cámara. Tras el brutal ataque contra su marido, la presidenta de 82 años dijo que en su futuro podrían pesar consideraciones familiares y políticas. Pero no reveló su jugada.

