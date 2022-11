¿Cómo le fue a la economía de Estados Unidos con Donald Trump?

Trump recibió un PIB nominal a precios actuales de US$ 18,7 billones (a diciembre de 2016), y cuando entregó el poder el PIB era de US$ 20,89 billones (a diciembre de 2020). Esto equivale a un PIB nominal per cápita de US$ 57.866 al inicio de su mandato, y de US$ 63.027 al final, y ese resultado favorable, aún con la pandemia, al que se aferra el expresidente.

