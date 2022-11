¿Por qué el “Kun” Agüero dejó el fútbol y no pudo estar con Argentina en el Mundial de Qatar?

“Cuando me hice la primera prueba en la clínica y luego los médicos me dijeron que había una posibilidad grande de que no podía seguir, me empecé a mentalizar, pero no fue fácil. Cuando me llamaron que ya era definitivo, tardé unos días en procesarlo. Seguía teniendo esperanzas, pero después en frío pensaba que no. Estoy bien, pero fue difícil”, afirmó.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.