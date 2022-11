OPINIÓN | ¿Eres miembro del 5 a.m. Club?

En fin, algo tendrán de positivas sus teorías, porque están causando mucho revuelo y atención —y leemos y oímos comentarios muy interesantes sobre los beneficios de “madrugar”, incluyendo los de infinidad de atletas y los CEO de grandes compañías. Oprah Winfrey se despierta a las 4 a.m. para meditar ¡y Bill Gates se levanta a las 4:30 a.m. y a las 5 a.m. ya está en el gimnasio. ¡Medita, ve documentales, lee la prensa y desayuna!

Resumiendo: ¿cuál es la ventaja de ser parte del Club 5 a.m.? Según Robin Sharma, despertarnos más temprano que los demás (¡no tiene que ser a las 5 .am.!) puede “convertir tus mañanas en el inicio de un gran día y la estrategia ideal para conseguir tus objetivos, para aclarar la mente, organizarte con serenidad y hacer un montón de cosas, antes de empezar el trabajo. No es fácil y muchas personas prefieren dormir un poco más, “aunque tengan que navegar contra corriente el resto del día y les cueste más esfuerzo todo.”

Un poco de historia: Siempre he sido una ‘persona de día’ — de las que se despiertan temprano y tengo más energía por las mañanas— . Muchos comparten este ritmo de vida. Por otra parte, muchos funcionan mejor de noche — y rinden al máximo mientras el día se llena la oscuridad— . Y aquí es donde entra la revolucionaria teoría impulsada en su libro bestseller “The 5 AM Club” por el experto de ‘wellness’ Robin Sharma, que dice que todos los que se levantan entre 5 a.m. y 6 a.m. ¡pueden tener mejor salud y fabuloso rendimiento y productividad mental! Y que ese par de horas pueden ayudarnos profundamente a nuestro equilibrio físico e intelectual.

Y ahora me entero — por múltiples artículos en revistas muy ‘chic’, libros, TikTok y la TV— que despertarme a las 5 a.m. me coloca en una tendencia muy ‘de hoy’ y en boca de todos. ¡Increíble!

(CNN Español) — No tenía la menor idea de que levantarme muy temprano — una costumbre que incluso me molestaba y prefería no compartirla— ¡era un estilo de vida que ahora está muy de moda!

