Sobrevivientes e investigadores del tiroteo en un Walmart de Virginia pasan Acción de Gracias buscando los motivos

“Tuve que tocar la puerta que estaba cubierta (de sangre)”, dijo. “Solo recuerdo que agarré mi bolso y pensé: ‘Si va a dispararme por la espalda, bueno, va a tener que esforzarse mucho porque estoy corriendo’, y corrí … y no me detuve hasta que llegué a mi auto y entonces fue que me quebré”.

“Podría haber salido corriendo por esa puerta… y me quedé. Me quedé para que no estuvieran solos en sus últimos momentos”, dijo Wilczewski en un mensaje a las familias de dos víctimas.

