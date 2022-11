Perdió su equipaje en un vuelo, pero una amable desconocida acudió en su ayuda

“Se trata más bien de lo poco que hacemos este tipo de cosas. No solemos detenernos a pensar en cómo se puede sentir la otra persona o cómo puede estar experimentando algo. Simplemente hacemos lo nuestro y no nos importa, por desgracia, así es como va. Y en su situación, ella realmente no hizo eso. Y eso es lo extraordinario”.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.