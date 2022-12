La historia real del origen de las tradiciones navideñas

Esta es una de las tradiciones de las que no estamos tan seguros. Una historia cuenta que a un maestro de coro alemán en 1670 le preocupaba el comportamiento de los niños durante las misas, así que fue a un fabricante de caramelos para comprarle palos de azúcar blanco para mantenerlos quietos. Para darle al dulce una función educativa, el maestro de coro le pidió al fabricante de dulces que los hiciera en forma de bastón para que los niños recordaran la historia de los pastores que visitaron el niño Jesús. No obstante, todas las referencias a esta historia son anecdóticas y no hay registros para probar que sea cierta.

