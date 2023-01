ANÁLISIS | La gran pregunta de Europa: ¿qué hará una Rusia disminuida?

Y finalmente, Moscú se queda con una pregunta cuya respuesta nadie quiere saber: si sus cadenas de suministro de combustible diesel para tanques a 64 kilómetros de su frontera no funcionan, entonces, ¿cómo pueden estar seguros de que El Botón funcionará, si Putin llega a locamente para presionarlo? No hay mayor peligro para una potencia nuclear que revelar que sus misiles estratégicos y su capacidad de represalia no funcionan.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.