Lula da Silva asume como presidente de Brasil

“En 1989 estaba en un mitin en Piauí, luego caminamos hasta la iglesia de San Benito, y un ciudadano me dio este bolígrafo y me pidió que lo usara para firmar si gano las elecciones en el 89. No gané las elecciones en el 89, no gané en el 94, no gané el 98. En el 2002 gané pero cuando llegué aquí se me olvidó el bolígrafo y firmé con bolígrafo de senador, en el 2006 firmé con bolígrafo de senado y ahora encontré el bolígrafo, y lo hago en honor a la gente del estado de Piauí”, dijo.

