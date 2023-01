McCarthy pierde la sexta votación para presidente de la Cámara de Representantes y su candidatura peligra cada vez más

“Mi voto de ayer fue básicamente para romper un punto muerto, porque estábamos estancados, y no estábamos llegando a ninguna parte”, dijo Donalds, republicano de Florida, este miércoles en ‘CNN This Morning’. “En este momento, (McCarthy) no tiene un camino para llegar allí. Si eso vuelve a ocurrir, sí, puedo estar ahí, está bien, pero lo que es necesario ahora es que los republicanos se unan y encuentren una manera de elegir a un presidente”.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.