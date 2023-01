OPINIÓN | La pregunta que no podemos eludir tras lo ocurrido a Damar Hamlin

Brandon Hughes solo tenía un año cuando su padre murió en la cancha del estadio de los Tigres, pero en cuanto vio lo que le había ocurrido a Damar Hamlin, las emociones lo golpearon con fuerza. “Todo lo que decían me resultaba tan familiar”, me dijo Brandon, empleado de una empresa de fondos de inversión. “Pero no paraban de hablar de que esto no tiene precedentes, de que esto no tiene precedentes. Pensé: ‘No, no es así. En absoluto'”.

Nota del editor: Jeff Pearlman es autor de 10 libros, entre ellos el último, “The Last Folk Hero: The Life and Myth of Bo Jackson”. Las opiniones expresadas aquí le pertenecen únicamente a su autor.

