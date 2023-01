EXCLUSIVA | En la oficina privada de Biden se encontraron materiales de Inteligencia sobre Ucrania, Irán y Reino Unido, según fuente

Lausch fue uno de los pocos funcionarios de la era Trump a los que no se les pidió que dimitieran tras la toma de posesión de Biden en 2021, y los dos senadores demócratas de Illinois apoyaron la decisión de mantenerlo en su puesto, en parte porque se estaba encargando de la investigación políticamente sensible de Michael Madigan, el ex presidente de la Cámara de Illinois acusado de corrupción.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.