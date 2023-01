El distanciamiento entre hermanos, como el de los príncipes Harry y William, no es extraño: ¿cómo saber que es hora de cortar lazos?

Alexandra Ferguson

(CNN) — Ahora que el príncipe Harry ha revelado en su libro “Spare” los problemas de la relación con su hermano, el príncipe William, es probable que te preguntes si queda alguna esperanza para un vínculo tan desgastado, especialmente si estás atravesando por un distanciamiento similar.

Aunque las relaciones sólidas entre hermanos se han asociado a una mayor salud y felicidad, el distanciamiento entre los mismos resulta probablemente más común que las rupturas entre padres e hijos adultos, afirma Joshua Coleman, psicólogo privado de la bahía de San Francisco y miembro del Consejo de Familias Contemporáneas. Los padres están más inclinados a reparar esas relaciones debido al papel que desempeñan y a la vergüenza y tristeza que puede suponer estar distanciado de un hijo, explicó Coleman.

“En el caso de los hermanos, no existen las mismas expectativas de mantener el contacto”, afirma Coleman, autor de “Rules of Estrangement: Why Adult Children Cut Ties and How to Heal the Conflict”. “Los hermanos no tienen el mismo tipo de vulneración de roles que puede producir vergüenza que puede servir como motivador o como impulso hacia la reparación”.

Distanciarse o terminar una relación con un hermano puede seguir pareciendo algo difícil o vergonzoso, pero las personas que toman el primer paso para alejarse sienten que hay beneficios, según Coleman.

“Suponiendo que hayan actuado con la debida diligencia y que el (otro) hermano siga siendo incapaz o no esté dispuesto a modificar o cambiar su comportamiento, cortar la relación puede ser mejor para la salud mental que su continuarla”, afirma Coleman.

Para los casos que no son tan claros, Coleman tiene algunos principios rectores para saber cuándo merece la pena salvar la relación y cuándo es mejor cortar los lazos.

Esta conversación fue editada y abreviada para mayor claridad.

CNN: ¿Cuáles son los desencadenantes más comunes del distanciamiento entre hermanos?

Coleman: Las razones típicas por las que comienzan las desavenencias entre hermanos o el distanciamiento incluyen el trato percibido u objetivamente diferencial por parte de los padres, que puede hacer que uno de los hermanos se distancie porque se siente menos valorado. Un historial de abusos emocionales, físicos o sexuales por parte de un hermano puede ser traumatizante, sobre todo si no se han enmendado o si el hermano herido no ha sido capaz de perdonar. Las rivalidades entre hermanos —a veces provocadas porque uno se siente celoso o amenazado por el éxito del otro— también pueden abrir una brecha.

A veces, un hermano puede empezar distanciándose de sus padres, pero si el otro hermano no se alía con él o critica su distanciamiento, eso puede producir un sentimiento de: “Bueno, o estás a mi favor o en mi contra”.

“La gente no sabe el esfuerzo que he hecho para resolver esto en privado”, dice el príncipe Harry sobre la relación con su padre y hermano

CNN: ¿Cuál es el primer paso ante un conflicto repetido?

Coleman: Tienes que hacer la debida diligencia en la relación, en el sentido de que tienes que dar a la gente la oportunidad de reparar y comunicar tus necesidades de una manera que realmente invite a la autorreflexión y la empatía por parte de la otra persona, en lugar de más dolor y una actitud defensiva.

Puede que te sientas herido, avergonzado, humillado, criticado o disminuido por el comportamiento de tu hermano.

Creo que es razonable, entonces, decir: “Necesito que cambies esto para seguir teniendo una relación conmigo. Creo que lo que te pido es muy razonable y prefiero que cambiemos nuestra forma de comunicarnos. Tal vez haya cosas en las que también quieras que trabaje. Pero estoy empezando a sentir que si esto no es algo que eres capaz de trabajar para modificar, necesito estar fuera de contacto durante quizás un período de tiempo significativo contigo”.

Alterar o poner fin a una relación entre hermanos puede tener consecuencias dolorosas, así que ten en cuenta estos factores antes de decidirte. Crédito: KMPZZZ/Adobe Stock

Ciertamente, alguien que es abusivo está fuera de control y requiere límites fuertes para contrarrestar su comportamiento. Eso no significa que nunca se les deba dar la oportunidad de hacer repararaciones o reconciliarse, pero solo después de que hayan mostrado su voluntad de comprometerse a enmendar y cambiar.

CNN: ¿Cuándo merece la pena reparar la relación?

Coleman: Cuando los hermanos distanciados buscan la reconciliación, normalmente una persona está más motivada que la otra para sanarla y, por lo tanto, asume un papel de liderazgo en la reparación de la dinámica, mostrando empatía, estando dispuesta a enmendar o asumir la responsabilidad, etcétera.

Si la otra persona muestra empatía genuina y está dispuesta a no ponerse a la defensiva, a comprometerse a cambiar, a respetar tus límites o los requisitos de una relación sana, esos son realmente los ingredientes clave de cualquier relación sana que necesite reparación.

El príncipe Harry dice en su nuevo libro que su hermano William es su “archienemigo”

CNN: ¿Cuándo es mejor cortar los lazos?

Coleman: Me cuesta mucho responder a esa pregunta porque creo que nuestra cultura es demasiado favorable y demasiado rápida a cortar lazos, así que cada persona tiene que tomar esa decisión por sí misma.

Cuando alguien se plantea algo tan importante, requiere cierto grado de autorreflexión. ¿Eres demasiado sensible con todo el mundo? ¿Estás constantemente “fantasmeando” a la gente en todos los aspectos de tu vida? ¿Acusas a todo el mundo de “gaslighting” o manipulación si no están de acuerdo con tu percepción de los acontecimientos?

¿Estás dejando de lado a una persona más porque no toleras los conflictos?

A veces, tomarse un descanso de la relación puede ser útil si te sientes demasiado atrapado en ella como para ser capaz de separar tu propia identidad de lo que te provoca. Para algunas personas, puede ser útil un periodo de distancia en el que no se sientan constantemente provocados o se les recuerden cosas sobre sí mismos que no les gustan o les molestan.

Suponiendo que hayas seguido todos los demás pasos de la debida diligencia, a veces terminar el contacto durante un tiempo puede ser una buena llamada de atención para ese hermano.

CNN: ¿Cuánto tiempo de gracia o de prueba se debe dar?

Coleman: Nadie va a ser perfecto al 100% una vez que se hayan establecido nuevos límites. El objetivo es acordar que la nueva dinámica se trabajará en conjunto, porque tal vez la persona que está incurriendo en el comportamiento hiriente no es consciente de ello o necesita ser educada de manera continua.

Dedícale al menos unos meses, durante los cuales pueden seguir dialogando e informando después de las interacciones. Puedes decir: “Creo que ha ido muy bien. Sin embargo, me siento provocado o molesto cuando empiezas a defender a mamá y papá ante mí o te pones competitivo conmigo por algo”.

Encontré a mi familia biológica gracias al análisis de ADN y una travesía por tres continentes

CNN: ¿Cómo se debe distanciar o terminar la relación?

Coleman: Di: “Siento que he intentado explicarte los problemas que veo en la relación, y darte la oportunidad de responder o trabajar en ellos. Y tengo la sensación de que no has sido capaz o no has estado tan motivado para hacerlo, por lo que disminuye mi deseo de pasar tiempo contigo. Así que, por el momento, me gustaría tomarme un descanso de la relación. Y te haré saber si eso cambia o cuándo”.

CNN: ¿Qué suelen experimentar las personas después de cambiar o romper una relación entre hermanos, y cómo pueden sobrellevarlo?

Coleman: Típicamente, la persona que terminó la relación no siente tanto dolor como la persona de la que se distanciaron. La persona que pone fin a la relación puede sentirse aliviada o feliz.

Sin embargo, no siempre es todo positivo. Terminar la relación significa que no solo perdemos el contacto con las partes que no nos gustan, sino también con las que sí. Puede haber un sentimiento de pérdida o tristeza por abandonar o reconocer que la persona puede no estar dispuesta a cambiar.

También pueden sentir vergüenza y culpa si los demás miembros de la familia están molestos con ellos o los presionan para que vuelvan a estar en contacto.

Recuérdate a ti mismo el esfuerzo que hiciste y que si sientes vergüenza por tu decisión, solo estás echando sal a la herida. Le diste a esa persona un plazo razonable para que actuara con la debida diligencia, así que no es algo que hayas hecho de forma caprichosa o egoísta.

CNN: ¿Qué pasa si el distanciamiento causa problemas con otros miembros de la familia?

Coleman: Sé empático con su dolor, pero di con firmeza que te has esforzado mucho para que tu hermano te responda de otra manera, pero no ha querido o no ha podido, así que no es una decisión que hayas tomado a la ligera. No puedes mantener una relación con tu hermano porque tu padre o tu madre quieran.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.