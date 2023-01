CNN en Español, líder en Instagram: supera los 7 millones de seguidores y es la cuenta de noticias en español más seguida del mundo

Fernanda Brovia

(CNN Español) — Impacto visual y creación de comunidad: bajo esas premisas CNN en Español logra forjar una red que supera los 7 millones de seguidores y se convierte así en la cuenta de noticias en español más seguida en el mundo, según se pudo confirmar en el ranking de medios de CrowdTangle.

¿Cómo llegamos hasta aquí? Instagram se lanzó como plataforma social a principios de abril de 2012. Para agosto del mismo año, CNN en Español ya tenía su cuenta activa con publicaciones desde su casa matriz en Atlanta, Estados Unidos.

Con el correr de los años, la red social favorita de las audiencias jóvenes y los amantes de la fotografía y el diseño fue evolucionando y ampliando su espectro. Al igual que la cuenta de CNN en Español, lo que permitió comenzar a comunicar grandes noticias —inclusive breaking news—, y realizar coberturas periodísticas de alto impacto, además de acompañar a nuestros presentadores favoritos con sus shows que día tras días traspasan la pantalla.

Durante 2020, y como experimentaron numerosos medios de noticias, CNN en Español registró el año de mayor crecimiento, con una audiencia —en su mayoría de entre 18 a 25 años— que buscaba informarse sobre la pandemia del covid-19 con contenido confiable y de calidad.

CNN en Español supera los 20 millones de seguidores en Twitter y es la cuenta de noticias en español más seguida del mundo

Esto acercó a más de 1,07 millones de nuevos followers a la plataforma con información de servicio sobre restricciones en los diferentes países y en el mundo, contenidos explicativos sobre “cómo mantenerse a salvo”, vacunación, entre otros temas.

En 2022, otra noticia de alto impacto sacudió al mundo: la guerra de Rusia en Ucrania, lo que significó nuevamente un aumento considerado en la cantidad de seguidores de la cuenta registrado entre febrero (con cerca de 280.000 nuevos usuarios en solo 28 días) y marzo.

Y en esa línea va nuestro trabajo.

Noticias de alto impacto en Reels. El formato en tendencia dentro de la aplicación, con videos breves pero que reflejan noticias y momentos, además de los contenidos especiales de CNN.

Coberturas en tiempo real. Porque donde está la noticia, ahí está CNN. Por ejemplo, el corresponsal en Brasil Marcos Moreno reportando el asalto a los poderes públicos en Brasilia, Ana María Mejía tras la llegada del Huracán Ian en Florida, Alejandra Oraa con vivos desde Surfside tras el colapso de un edificio. También, el corresponsal en Madrid Pau Mosquera, quien cubrió la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla La Palma y el último adiós a la reina Isabel II en Londres.

Explicación a los grandes temas. Eso que debes saber para estar bien informado sobre las historias de las que habla el mundo. En especial, sobre cuestiones relacionadas a la pandemia del coronavirus.

Series especiales: #Minutalks, esos temas que te interesan en un lenguaje joven. Además, “¿Cuál es el origen de… ?” donde hablamos del mismo platillo o la misma palabra pero en culturas diferentes. Un recorrido por el mundo latino para conocer cómo es en tu país. De México a Argentina, pasando por Colombia y Venezuela.

Lo mejor de nuestros shows. Con entrevistas destacadas como, por ejemplo, el reportaje de Fernando del Rincón al presidente Pedro Castillo en Perú, y el encuentro de Marcelo Longobardi con Maluma en Nueva York.

Y las historias de vida, con las que empatizamos, las que nos movilizan. Como la historia de la niña que recibió una carta de la realeza británica o la familia canadiense que da la vuelta al mundo antes de sus hijos pierdan la visión.

Nuestros podcast también en Instagram. Un fragmento de “Desafíos Globales”, un resumen de los principales acontecimientos mundiales que afectan las relaciones y el equilibrio de poder en el mundo a través de la mirada de José Levy de CNN.

