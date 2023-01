Madonna anuncia gira para celebrar sus más de cuatro décadas en la música: estas son las fechas y cómo comprar las entradas

Jul 15 – Vancouver, Canadá – Rogers Arena Jul 18 – Seattle, WA – Climate Pledge Arena Jul 22 – Phoenix, AZ – Footprint Center Jul 25 – Denver, CO – Ball Arena Jul 27 – Tulsa, OK – BOK Center Jul 30 – St. Paul, MN – Xcel Energy Center Ago 02 – Cleveland, OH – Rocket Mortgage Fieldhouse Ago 05 – Detroit, MI – Little Caesars Arena Ago 07 – Pittsburgh, PA – PPG Paints Arena Ago 09 – Chicago, IL – United Center Ago 13 – Toronto, Canadá – Scotiabank Arena Ago 19 – Montreal, Canadá – Centre Bell Ago 23 – Nueva York – Madison Square Garden Ago 24 – Nueva York – Madison Square Garden Ago 30 – Boston, MA – TD Garden Sept 02 – Washington, DC – Capital One Arena Sept 05 – Atlanta – State Farm Arena Sept 07 – Tampa, FL – Amalie Arena Sept 09 – Miami – Miami-Dade Arena Sept 13 – Houston – Toyota Center Sept 18 – Dallas, TX – American Airlines Center Sept 21 – Austin, TX – Moody Center ATX Sept 27 – Los Ángeles – Crypto.com Arena Oct 04 – San Francisco, CA – Chase Center Oct 07 – Las Vegas – T-Mobile Arena

