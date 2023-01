Administración de DeSantis bloquea clases de estudios afroestadounidenses en las escuelas secundarias de Florida

El rechazo de un curso de estudios afroestadounidenses de Colocación Avanzada sigue los esfuerzos de DeSantis para revisar el plan de estudios educativo de Florida para limitar la enseñanza sobre la teoría crítica de la raza. En 2021, el estado promulgó una ley que prohibía enseñar el concepto que explora la historia del racismo sistémico en Estados Unidos y sus continuos impactos. La ley también prohibió el material de The 1619 Project, un proyecto ganador del premio Pulitzer de The New York Times para reformular la historia estadounidense en torno a la llegada de barcos de esclavos a las costas estadounidenses. El año pasado, DeSantis también firmó un proyecto de ley que restringe cómo las escuelas pueden hablar sobre la raza con los estudiantes.

