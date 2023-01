Pese a los cargos de homicidio involuntario por el tiroteo fatal, la película “Rust” se terminará y estará protagonizada por Alec Baldwin, dice abogada

Con respecto a los cargos, el abogado de Gutiérrez Reed, Jason Bowles, dijo este jueves: “Esperamos los cargos, pero están absolutamente equivocados en cuanto a Hannah; esperamos que un jurado la declare no culpable y que diga no cometió homicidio involuntario. Ha estado conmocionada por la tragedia, pero no ha cometido ningún delito”.

“Nadie estaba revisando o al menos no estaban revisando constantemente”, dijo Carmack-Altwies. “Y luego, de alguna manera, esas rondas se cargaron en un arma que se entregó a Alec Baldwin. No la revisó. No hizo ninguna de las cosas que se suponía que debía hacer para asegurarse de que estuvieran a salvo él o cualquiera a su alrededor. Y luego Baldwin apuntó con el arma a Halyna Hutchins y apretó el gatillo”.

“El hecho de que sea un accidente no significa que no sea un delito”, dijo este jueves la fiscal del Primer Distrito Judicial de Nuevo México, Mary Carmack-Altwies al explicar la decisión de la acusación. “Nuestro estatuto de homicidio involuntario cubre los asesinatos no intencionales”.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.