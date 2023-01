Estamos hechos de estrellas: el largo viaje desde el “big bang” hasta el cuerpo humano

Bryn Nelson es un galardonado escritor científico y autor del libro “Flush: The Remarkable Science of an Unlikely Treasure”. Vive en Seattle.

Levitt describe cómo muchos de los saltos adelante se produjeron gracias a investigadores que nunca recibieron el debido reconocimiento por sus contribuciones. “Me atraen los héroes anónimos con historias dramáticas que la gente no ha oído antes”, dijo. “Así que me alegró que muchas de las historias más apasionantes del libro resultaran ser de personas de las que no había oído hablar”.

El próximo libro del documentalista de ciencia e historia Dan Levitt, “What’s Gotten Into You: The Story of Your Body’s Atoms, From the Big Bang Through Last Night’s Dinner”, evoca una serie de imágenes sorprendentes y a menudo contundentes al trazar el camino que nuestras células, elementos, átomos y partículas subatómicas recorren hasta llegar a nuestros cerebros, huesos y cuerpos. El libro sale a la venta el 24 de enero.

