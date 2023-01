Los trilobites armados con tridentes podrían ser el ejemplo más antiguo conocido de combate sexual

En un artículo publicado el 17 de enero en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, Gishlick y el coautor Richard Fortey profundizaron en estas hipótesis, descartando el tridente como un medio de defensa o una herramienta de caza basada en cómo el trilobite habría sido capaz de moverla. El tridente no sería de mucha utilidad contra los depredadores que atacan desde arriba o desde atrás, y aunque podría haber sido usado para lanzar presas, el trilobite se quedaría atrapado con su comida fuera de su alcance.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.