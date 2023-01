El papa Francisco dijo que la homosexualidad es pecado pero “no es delito”

Durante la misma conversación, Francisco se refiere al sacerdocio y dice: “En la vida consagrada y en la vida sacerdotal, ese tipo de afectos no tienen cabida. Por eso, la Iglesia recomienda que las personas con esa tendencia arraigada no sean aceptadas al ministerio ni a la vida consagrada. El ministerio o la vida consagrada no es su lugar”.

“Ser homosexual no es un delito. No es un delito”, dijo Francisco durante una entrevista con AP publicada este miércoles. Más tarde, insistió: “Ser homosexual no es un delito. Es una condición humana”.

