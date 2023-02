¿Es obligatorio votar el referéndum en Ecuador? ¿Qué multa hay? ¿Qué justificaciones hay para no votar?

5. Quienes por tener voto facultativo o voluntario (menores de 18 y mayores de 65), no están a obligados a votar. Es decir, en Ecuador está permitido que los jóvenes desde los 16 años participen en las elecciones. Sin embargo entre los 16 y menores de 18, así como para los mayores de 65 años, el voto es voluntario. Y si estas personas no votan, no tendrán multas.

Para el año 2021, las multas por no votar estaban en US$ 40 y hasta US$ 100 para los miembros de las juntas receptoras.

