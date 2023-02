El jamón ibérico, otra víctima del clima extremo en España

No obstante, los ganaderos han sido víctimas de una temporada bastante inusual. “La escasez de bellotas es muy acusada”, se lamenta Antonio Prieto, presidente de la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (Asici). “Este año ha sido un año totalmente excepcional y fuera de control. Lo hemos visto en todas las producciones agrícolas y ganaderas que hemos tenido: no ha habido pasto, no ha habido olivar”, añade.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.