Descarralamiento de un tren con químicos en Ohio: qué impacto tendría a largo plazo y otros puntos clave

Los informes anecdóticos de mascotas y pollos que mueren aún no han sido confirmados por los funcionarios. Mary Mertz, directora del Departamento de Recursos Naturales de Ohio, dijo este martes que no hay evidencia de que las especies no acuáticas hayan sido afectadas por el derrame.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.