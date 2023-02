¿Dónde se espera nieve en los próximos días en EE.UU.?

Asegúrate de que los bebés menores de un año no duerman en habitaciones frías y tengan ropa de abrigo adecuada, como pijamas, mantas de una pieza o sacos de dormir. Retira las almohadas u otra ropa de cama suave de la cuna de un bebé, ya que presentan riesgo de asfixia o síndrome de muerte súbita del lactante. Si tienes amigos o vecinos mayores de 65 años, verifica con frecuencia su estado y asegúrate de que sus hogares tengan la calefacción adecuada. Deja los grifos de agua ligeramente abiertos para evitar que se congelen las tuberías. Come alimentos bien balanceados para mantenerte caliente. Evita el alcohol y la cafeína, porque pueden hacer que tu cuerpo pierda calor más rápidamente. “Nunca uses generadores, parrillas de gas o carbón, estufas de campamento o dispositivos similares dentro de su hogar, en sótanos, en garajes o cerca de ventanas”, dicen los CDC. “Los vapores son mortales”. Usar la estufa para calentar no es seguro, advierten los CDC; en su lugar, usa mantas, sacos de dormir o abrigos adicionales. Una chimenea en buen estado o un calefactor portátil pueden ser una alternativa segura.

