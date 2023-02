Se hizo un levantamiento de glúteos brasileño con un cirujano que encontró en Instagram y ahora vive con dolor

El precio promedio de un aumento de glúteos en 2021 fue de US$ 4.000, según datos de Aesthetic Society. Pero eso es solo para los honorarios del médico y no cubre la anestesia, los honorarios del quirófano, las recetas ni otros gastos. Un levantamiento de glúteos brasileño “seguro”, realizado en un centro acreditado y con el cuidado posterior adecuado, cuesta entre US$ 12.000 y US$ 18.000, según un artículo reciente en el sitio web de la Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos.

