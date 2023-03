Las mentiras de Alex Murdaugh sobre su paradero y el revés de su testimonio pesan mucho, dicen expertos legales, mientras se acerca el fin del juicio

“A medida que mi adicción evolucionaba, me encontraba en estas situaciones o circunstancias en las que tenía pensamientos paranoicos”, dijo Murdaugh en el estrado. “El 7 de junio, no estaba pensando con claridad. No creo que fuera capaz de razonar. Y mentí sobre estar allí.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.