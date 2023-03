13 de los mejores looks masculinos de la historia de los Oscar

El cantante de “Purple Rain” no defraudó en 2005, cuando presentó el premio a la Mejor Canción con una inmaculada chaqueta de esmoquin de terciopelo, en su tono característico, por supuesto. Completó el look con unos pantalones anchos hasta el suelo que no desentonarían en la alfombra roja de 2023.

