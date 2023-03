Hallan restos de un antiguo glaciar en Marte

“El hielo de agua, en la actualidad, no es estable en la superficie de Marte cerca del ecuador en estas elevaciones”, dijo Lee. “Entonces, no es sorprendente que no estemos detectando ningún hielo de agua en la superficie. Es posible que todo el hielo de agua del glaciar ya se haya sublimado. Pero también existe la posibilidad de que parte de ella aún esté protegida a poca profundidad bajo las sales de sulfato”.

