“Se volvió ‘cool’ ser latino”: Bad Bunny protagoniza la primera portada de TIME completamente en español

Y ante los rumores de una colaboración con Justin Bieber respondió muy a su estilo: “¿Hay una canción con Justin Bieber? ¿Es un rumor? No, no tengo una canción con Justin Bieber. Eso es falso. Nunca vas a saber lo que voy a hacer. No te mientas a ti mismo, no vas a saber mi próxima movida”.

El puertorriqueño también revela cómo está asumiendo el hecho de ser el primer artista latino en encabezar Coachella. “Estoy como, ‘¿Se supone que debo sentir algo?’ Me presenté en Azteca, me presenté en el Yankee Stadium. He hecho función en todos los lugares. Coachella va a ser otra f****** función para mí. Sentí más presión en el Hiram Bithorn [Estadio en Puerto Rico] que en Coachella. Obviamente estoy emocionado. Quiero dar lo mejor de mí”.

También reconoció el reto de mantenerse en un lugar destacado de la música y lo que representa su competitividad. “Soy muy competitivo. En todas las situaciones. Así que obviamente en la música lo soy. Pero en el buen sentido. Pero no me gusta ver a otros perder. Me gusta que todos ganen. Hay espacio para todos nosotros. Me gusta ver a los demás triunfar y tener éxito”. Luego añadió que ” Si veo a alguien haciendo una canción que está rompiendo, si hay una canción cabrona, yo voy hacer una canción más cabrona. Quiero hacer algo mejor. Pero no para opacarlo a él, sino porque quiero hacer algo mejor. Podemos brillar todos en el mundo.”

