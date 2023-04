Gustavo Petro, presidente de Colombia, se reúne con Joe Biden en la Casa Blanca

“También tenemos en común que nuestro continente casi nunca ha habido guerras entre las naciones y entre los pueblos. Nosotros estamos bien acostumbrados a la paz y no a la guerra. Por tanto, democracia, libertad y paz constituyen la agenda común. Y añadió: “Tenemos que pasar de la codicia del fósil a una economía que no use carbón ni petróleo”.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.