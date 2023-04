El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció que no buscará la reelección

La coalición gobernante, el Frente de Todos, aún no definió a sus precandidatos presidenciales, y ahora, tras el anuncio de Alberto Fernández de que no se postulará, la gran duda pasa por saber si Cristina Fernández de Kirchner será candidata. Si bien públicamente la exmandataria dijo que no lo sería, hay sectores dentro de su fuerza que buscan convencerla de que revea esa decisión.

