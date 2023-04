Peso Pluma se confiesa sobre su estrellato viral: “Ha habido momentos donde sí nos desestabiliza”

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) — A pesar de su éxito global, Peso Pluma vive la viralidad de sus colaboraciones con tranquilidad y con los pies en la tierra.

El cantante mexicano fue el cuarto artista más escuchado en Spotify la semana del 14 al 20 de abril. También, “Ella baila sola” de Eslabón Armando junto a Doble P (como también se le conoce al intérprete), destronó a “Flowers” de Miley Cyrus como la canción más escuchada en la plataforma sueca esa misma semana.

“No te voy a mentir que sí llego todo muy rápido. Ha habido momentos donde sí nos desestabiliza, pero creo que gracias al equipo y a la buena química que tenemos, hemos sabido sobrellevar todo”, dice Peso Pluma a Zona Pop CNN, a través de Zoom.

“Seguimos por el caminito que pavimentados un día y vamos poco a poco. No nos desesperamos, no nos avorazamos. Todo es a su momento. Siempre hemos dicho a nuestro equipo que los tiempos de Dios son perfectos y si se nos dio en este tiempo es por algo”, dice el intérprete.

Pero ¿cómo es que Peso Pluma llegó a ser el cantante viral del momento?

El diario de Peso Pluma: en sus hojas comenzó todo

El diario de la adolescencia de Peso Pluma fue el que le dio, sin quererlo, la señal de que quizás la música era uno de los caminos profesionales que podía seguir.

“Comencé de muy plebe (chico), tenía yo creo que unos 14 o 15 años”, cuenta Peso Pluma a Zona Pop CNN.

“Yo escribía cómo me sentía, escribía un diario. Ya después me di cuenta que hasta rimaba, que las cosas que decía no eran cosas que gente de mi edad pudiera hacer tan fácil. Se me hizo fácil el componer”, explica Doble P.

Ese escape, dice, lo ayudó con los cambios naturales de la adolescencia y con la depresión.

“De adolescente uno vive muchos cambios y uno se siente solo, uno se siente triste. Siempre he sido una persona muy depresiva y creo que la música para mi es mi terapia. Yo cuando escribo, cuando canto, cuando bailo, cuando doy mis pasitos, es mi forma de sacar mis sentimientos y creo que es mi terapia”, agrega.

Pasaron unos años hasta que Peso Pluma lanzó su primer disco. Su álbum ¿“Ah y qué?” salió a la luz en medio de la pandemia, en abril de 2020. Le siguió “Efectos secundarios”, su segundo álbum de estudio, lanzado un año después y en donde ya comenzaba a acumular millones de reproducciones en diversas plataformas. En 2022 lanzó su EP “Sembrando” y en un año el crecimiento que ha tenido ha sido exponencial.

El jazz, el inesperado género que inspiró a Peso Pluma

Aunque es originario de Guadalajara, Jalisco, Peso Pluma ha tenido la fortuna de vivir en diferentes ciudades de México y Estados Unidos, entre ellas Nueva York, San Antonio, Texas, y Culiacán.

Un viaje en particular al sureste de Estados Unidos le hizo tomar nota de un sonido del jazz que posteriormente agregó en sus canciones.

“Una vez visité Nueva Orleans de niño y me enamoré del jazz. Por eso los sonidos del trombón, los sonidos de las charchetas (trompetas) en mi música”, cuenta.

“Todo es una mezcla de mi vida y de lo que a mí me gusta escuchar y de lo que a mí me gusta hacer. Y son vibras que trato de transmitir. Al final de cuentas, ya sea componiendo, ya sea cantando, ya sea bailando. Creo que eso es lo que a la gente le gusta, que no tengo un filtro aparente. Y así soy yo. Es mi forma natural de ser”, dice Peso Pluma.

Doble P: navegando entre las turbulentas redes sociales

En la actualidad, algunos artistas se pueden sentir identificados con la historia de Peso Pluma. Las redes sociales lo catapultaron y lo llevaron a ser en 2023 uno de los cantantes virales con más proyección en la música mexicana.

Por supuesto, sus colaboraciones con Natanael Cano –de quien se dice es el creador de los corridos tumbados–, Junior H, Nicki Nicole, Yng Lvcas, Blessd, Becky G, Eslabón Armado, entre otros, lo han ayudado a treparse y ser un nombre ya común en el sector musical.

“Mis managers me dicen que estoy muy viral en TikTok”, dice el cantante mientras desayuna tranquilamente y bebe un jugo de naranja.

Por supuesto, esa atención en redes sociales la agradece, aunque también le abruma el odio con el que llega a encontrarse, explica.

“Yo casi no me meto en TikTok porque veo mucho hate, veo muchos comentarios negativos. Creo que hoy las redes sociales han cambiado mucho de lo que era antes. Yo siempre me he tratado de enfocar en los comentarios buenos, de no hacerle caso a los comentarios malos y la gente a veces malinterpreta mucho las cosas. Vi unos comentarios de que de seguro tiene déficit de atención. Y sí, sí tengo déficit de atención, por algo soy hiperactivo, o sea, no me quedo quieto y a veces la gente malinterpreta muchas cosas”, dice.

Y a pesar de esos comentarios negativos, Doble P está consciente que gracias a su viralidad en redes es que ha logrado escalar en los charts.

“Estoy muy agradecido con todo el amor que me han estado mostrando a través de redes sociales. Es importante recalcar que las redes sociales me han sido de mucha ayuda para volverme viral, para para ir global sobre todo y estoy muy agradecido con todos los que me están apoyando”, agrega.

De ser viral a tener su disquera

Todo este éxito ha ofrecido a Peso Pluma la oportunidad única de formar su propia disquera, Doble P Records, con la que, además de lanzar su música, el tapatío dice quiere ayudar a sus amigos a tener un impacto y crecer en la música.

El primer tema que sale bajo este nuevo sello es “Rosa Pastel”, una colaboración de Peso Pluma y Jasiel Núñez, quien también es el compositor del tema.

“Estamos muy emocionados porque el primer artista que firmé es muy amigo íntimo mío, es Jasiel Núñez, que es un nuevo talento, que les vamos a presentar en este release de Rosa Pastel. Él es el compositor del tema, es un joven muy talentoso. A mi me motiva ver a mis amigos triunfar, entonces yo sé que a ellos también les motiva ver lo que estoy haciendo ahorita y sobre todo el poderles contagiar esa vibra de que sí lo pueden hacer, de que ellos también pueden estar ahí”, cuenta Peso Pluma.

Tres días después de su lanzamiento, el videoclip se acerca a las seis millones de reproducciones en YouTube y se encuentra en el top 10 de videos en tendencia en esa plataforma.

Quizás para los fans más acérrimos de Doble P, escuchar la canción no les será una sorpresa. El intérprete la ha incluido en presentaciones y varias de esas grabaciones se han distribuido en redes sociales y otras plataformas.

“Este tema se nos pirateó. Nos lo piratearon por todos lados y al principio (estábamos) muy enojados. Pero a final de cuentas, la gente es la que manda. La gente hace viral lo que ellos quieren y sobre todo los que les gusta. Estamos muy contentos de que les haya gustado antes del lanzamiento. No hemos sacado nada de publicidad. La publicidad la misma gente la ha hecho”, cuenta el intérprete.

El tema está disponible en todas las principales plataformas de streaming.

Esta entrevista ha sido editada y condensada para mayor claridad.

