OPINIÓN | La muerte de migrantes en Ciudad Juárez es consecuencia de la política migratoria de López Obrador, Trump y Biden

México afirma que Estados Unidos le quiso imponer la etiqueta de tercer país seguro, y que López Obrador no lo aceptó. Pero en los hechos, al recibir a decenas de miles de solicitantes potenciales de asilo o de inmigrantes deportados o devueltos por Estados Unidos –sin tener ninguna obligación legal de hacerlo: México solo está obligado a recibir a deportados mexicanos– actuó precisamente como tercer país seguro. Y obviamente, como lo demuestra la tragedia de Ciudad Juárez, y los innumerables avisos estadounidenses aconsejando a sus ciudadanos de no viajar a las ciudades fronterizas mexicanas, México no es un país seguro, por lo menos en esas zonas, y en muchas otras del país. En ese caso, tanto México como EE.UU. violan el principio rector del derecho internacional de refugiados, a saber, el non-refoulement (o no devolución).

Conviene anotar que solo en el ejercicio fiscal 2022, las autoridades estadounidenses detuvieron a 2,7 millones de inmigrantes indocumentados, de los cuales 30 % aproximadamente eran mexicanos, pero los demás, no. La llegada de Biden a la Casa Blanca, en enero de 2021, transformó los términos utilizados (ya no Remain in Mexico), pero se siguió aplicando el Título 42 para expulsar a las personas sin documentos a México, y el Gobierno de López Obrador siguió recibiéndolas. En particular, a partir de mediados de 2022, admitió a decenas de miles de cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos que Washington, por distintas razones, no podía deportar directamente a sus países de origen. Todo esto sucedió, según reveló el propio canciller mexicano este año, sin que por un lado se configurara formalmente a México como “tercer país seguro”, ni que Estados Unidos, por el otro, brindara un financiamiento directo para atender a las personas hacinadas del lado mexicano de la frontera.

