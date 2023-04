Esta ley de castidad de 150 años podría impulsar la próxima batalla por el aborto en Estados Unidos

“Harán todo lo posible para tratar de llevar la cuestión de la Ley Comstock ante la Corte Suprema”, dijo David Cohen, profesor de la Facultad de Derecho de Drexel Kline y coautor del libro “Obstacle Course: The Everyday Struggle to Get an Abortion in America”.

Varias ciudades, algunas de Nuevo México y otros lugares, han aprobado ordenanzas locales que citan la Ley Comstock y prohíben a las empresas de esas jurisdicciones enviar o recibir por correo artículos utilizados para abortar, tal como lo establece la Ley Comstock. Dickson, quien es director de Right to Life of East Texas y ha abogado por la aprobación de las ordenanzas, dijo que parte del enfoque en los lugares donde se aprueban las ordenanzas son las ciudades de las regiones fronterizas de los estados demócratas, donde las organizaciones de clínicas de aborto podrían estar buscando nuevos centros donde operar.

Si la Corte Suprema aprueba la interpretación amplia de la ley presentada por los activistas antiabortistas, aumentaría “significativamente” las apuestas para las elecciones de 2024, dijo Mary Ziegler, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Davis y autora de “Abortion and the Law in America: Roe v. Wade to the Present”.

