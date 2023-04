¿Por qué es tan difícil alquilar o comprar una vivienda en Argentina?

(CNN Español) — Para quien quiera alquilar una vivienda en Argentina, la oferta es poca y cara. Comprarla, casi una quimera, porque los créditos hipotecarios prácticamente no existen. Y para los dueños, vender o alquilar sus propiedades ha dejado de ser un buen negocio. “El que puede, no quiere y el que quiere, no puede”. Así define al mercado inmobiliario argentino actual el arquitecto José Rozados, director de la consultora Reporte Inmobiliario.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.